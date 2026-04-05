На Цветница в много градове у нас се организират кръводарителски акции. Стационарни екипи за кръводаряване ще бъдат разположени на ключови точки, включително и около храмовете.

Сред градовете, които се включват в акцията е и Варна. Там кампанията ще се проведе на входа на Морската градина, в близост до Фестивалния и конгресен център, в часовете между 11:00 и 14:00. Мотото тази година е "Кръводари време“, като акцентът е върху значението на навременната помощ за пациентите, нуждаещи се от кръвопреливане, предаде БНТ.

От Кръвния център във Варна обясняват, че кръводарителите трябва да бъдат на възраст между 18 и 65 години, да са закусили, добре хидратирани и в добро здравословно състояние. Хората, които имат въпроси или съмнения, могат да получат консултация на място от медицинско лице.

Според специалистите се наблюдава положителна тенденция – увеличава се броят на безвъзмездните кръводарители, което помага за поддържането на необходимите запаси за нуждите на болниците.

Организаторите отправят апел към всички, които имат възможност, да се включат в инициативата, подчертавайки, че даряването на кръв е жест, който може да спаси човешки живот.