Кръводарителската акция във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ превърна вчерашния ден в празник на човечността. За няколко часа бяха събрани над 12 литра кръв – дар, който ще помогне на 120 души да получат своя шанс за живот.В инициативата се включиха много студенти, като 20 от тях направиха тази смела крачка за първи път. Сред новите дарители преобладаваха първокурсници. Кръв дари и Еразъм-студентката от Полша Wiktoria Mika.Кампанията обедини академичната общност – участие взеха президентът на университета доц. д-р Красимир Недялков, зам.-ректорът доц. д-р Елеонора Танкова, преподаватели и представители на администрацията. Тяхната подкрепа вдъхна допълнителна увереност на студентите и превърна инициативата в истински пример за солидарност.Акцията, организирана от Студентския съвет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ в партньорство с Районния център по трансфузионна хематология – Варна, отново показа силата на общността, която знае как да застава зад добрите каузи.Днешният ден остави след себе си най-ценното доказателство, че когато хората се обединят, надеждата винаги побеждава.Специални благодарности за всички наши кръводарители (по реда на кръводаряване): ас. Беатрис Йорданова, Ива Янева, Енцо Гюпчанов, Георги Ганев, Никола Пантелеев, Wiktoria Mika (Еразъм студент от Полша), доц. д-р Красимир Недялков, Милослава Георгиева, Тони Биджонов, Окан Осман, Яни Г. Янев, Криси Николова, Димитър Тодоров, Диляна Владимирова, доц. д-р Елеонора Танкова, Диана Неделчева, Юсуф Исуф, Юзлем Иса, Виктория Петрова, Антония Балабурова, Никита Военкина, Ванеса Божанова, Димитър Йорданов, Енес Али, Гюлшен Данаджиева, Александра Николова, Валентин Марков, Севги Зекирие, Дарин Станчев, Борислав Атанасов.