Достойна за епизод от култовата поредица "От местопрестъплението“ случка се разигра във Варна. Млад мъж отиде на свиждане в Затвора и опита да открадне чужда вещ.Днес 24-годишният мъж призна вината си в две престъпления – за опит за кражба на лаптоп и за държане на марихуана. Делото приключи с постигнато между страните споразумение за вида и размера на наказанието, което съдебен състав на Районен съд – Варна одобри.Подсъдимият се призна за виновен в това, че на 30 април миналата година от прилежаща постройка за свиждане към Затвора във Варна, в условията на повторност, направил опит да отнеме чужда движима вещ - преносим компютър, предоставен за служебно ползване в помещението. Освен това, при задържането му, в него е отрита опаковка със собственоръчно свита цигара, съдържаща високорисково наркотично вещество - смес от коноп и тютюн, като случаят е маловажен.24-годишният младеж има предходна съдимост. Съгласно параметрите на одобреното споразумение, подсъдимият следва да изтърпи наказание от 3 месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим, както и наказание глоба в размер на 500 лева. Той приема да заплати направените по делото разноски. Съдебният акт е окончателен.