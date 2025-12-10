Вчера автопатрул на Четвърто РУ спрял за проверка автомобил, шофиран от 42-годишна варненка, с досие в МВР. При последвалата проверка с техническо средство – драг тест, се оказало че жената е седнала зад волана след употреба на наркотични вещества - метамфетамин.Пътните полицаи издали талон за лабораторно изследване и я отвели в болнична лаборатория. Задържана е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.От там допълниха, че мъж на 22 години е задържан в ареста на Първо РУ. Той е проверен преди дни и при обиск от него полицаите иззели марихуана, според експертната справка. Срещу нарушителя е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под наблюдение на прокуратурата.