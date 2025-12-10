Кръвта вода не става: Стара познайница на полицията отново е спипана да шофира с наркотици
©
Пътните полицаи издали талон за лабораторно изследване и я отвели в болнична лаборатория. Задържана е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.
От там допълниха, че мъж на 22 години е задържан в ареста на Първо РУ. Той е проверен преди дни и при обиск от него полицаите иззели марихуана, според експертната справка. Срещу нарушителя е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под наблюдение на прокуратурата.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Протест срещу правителството и във Варна утре, местното "Възражда...
15:59 / 09.12.2025
В търсене на качество – как лекарите избират инструментите си?
12:58 / 09.12.2025
Няма да повярвате колко нови сгради са построени във Варна
12:31 / 09.12.2025
Ето какво направиха на Летище Варна!
12:08 / 09.12.2025
Административният съд във Варна прекрати производство по жалба ср...
12:07 / 09.12.2025
Разчистват канали и деретата във Варна
11:21 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.