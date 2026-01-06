Кръжащ самолет над Варна притесни хората! Какво се случва?
Информация за кацаща в този диапазон летателна машина на сайта на еърпорта нямаше. Това още повече притесни хората.
На запитване на Varna24.bg от пресцентъра на Летището обясниха, че полетите са рутинни, предимно с цел трупане на летателни часове на пилотите по време, когато небето не е натоварено, което е изключително важно за пилотите и безопасността на полетите.
От Ръководство въздушно движение потвърддиха информацията, че това е рутинно облитане.
Няма поводи за паника, но хората често си представят най-страшното, още повече във времена на несигурност и близки военни действия в Европа.
