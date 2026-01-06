Кръжащ самолет над Варна, шашна граждани на морския град. От 14:30 ч. машината прави кръгове над града. Вижда се от високите блокове във "Владиславово“. Хората, които я наблюдават, обясниха, че тя се снижава над Летището, но не каца, а отново поема към небето. "Към 15:35 часа още самолетът е летял", разказаха читатели наИнформация за кацаща в този диапазон летателна машина на сайта на еърпорта нямаше. Това още повече притесни хората.На запитване наот пресцентъра на Летището обясниха, че полетите са рутинни, предимно с цел трупане на летателни часове на пилотите по време, когато небето не е натоварено, което е изключително важно за пилотите и безопасността на полетите.От Ръководство въздушно движение потвърддиха информацията, че това е рутинно облитане.Няма поводи за паника, но хората често си представят най-страшното, още повече във времена на несигурност и близки военни действия в Европа.