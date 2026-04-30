На 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 12:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - ул. Д-р Басанович 18.

На 30.04.2026 г. В периода 9:30 ч. до 15:30 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Климентово – района около ул. 26-та, електрозахранени от ТП 1.

На 30.04.2026 г. В периода 8:30 ч. до 16:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Казашко.

На 30.04.2026 г. В периода 8:30 ч. до 16:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Белослав - ул. Авджи Сава, ул. Васил Левски, ул. Камчия, ул. Никола Вапцаров, ул. Райко Даскалов, ул. Роза, ул. Теменуга, ул. Трети март, електрозахаранени от ТП 10.

На 30.04.2026 г. В периода 13:30 ч. до 16:30 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - ул. Цанко Дюстабанов - Колеж по туризъм – Варна, Професионална Техническа Гимназия, фирма Мавели АД.

На 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 16:30 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - Южна промишлена зона, клиентите, електрозахранени от КТП 54.

На 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Искър, с. Момчилово, с .Средно село, с. Ветрино.

На 30.04.2026 г. В периода 8:30 ч. до 16:30 ч. Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - кв. Виница; ул. Св. Теодор Стратилат; ул. Мария Бацарова; ул. Найден Райков; ул. Сава Геренов, ерлектрозахранени от ТП 1904.

От 27.04.2026 г. до 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 16:30 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Кичево - източната част на селото, електрозахранена от ТП 3.

От 27.04.2026 г. до 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 16:30 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна Част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.

На 30.04.2026 г. В периода 13:40 ч. до 17:00 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: гр. Варна - карето, заключено между бул. Сливница; ул. Пирин; ул. Братя Миладинови; ул. Ген. Колев.

На 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Медовец – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 30.04.2026 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Радево, с. Ботево, с. Ново Ботево на територията на община Добрич.

На 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Боряна, с. Сладка вода, с. Партизани, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

На 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Камен дял.

На 30.04.2026 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Добротич.

От 27.04.2026 г. до 30.04.2026 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Ботево.

От 27.04.2026 г. до 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: гр. Дългопол.

От 27.04.2026 г. до 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

От 27.04.2026 г. до 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Медовец – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 27.04.2026 г. до 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 27.04.2026 г. до 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Храброво – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 27.04.2026 г. до 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонове НН ,така че да не лишават всички клиенти.

От 27.04.2026 г. до 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Христо Михайлов, ул. Георги Бенковски, ул. Малчика, ул. Лиляна Димитрова, ул. Тервел, ул. Климент, ул. Антон Иванов, поликлиника и централен площад Дългопол, електрозахранени от ТП 10.

На 30.04.2026 г. В периода 14:00 ч. до 15:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: гр. Девня.

От 27.04.2026 г. до 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Дръндар.

От 27.04.2026 г. до 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Неофит Рилски– клиентите, електрозахранени от ТП 3.

От 27.04.2026 г. до 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Щипско – клиентите, електрозахранени от ТП 4.

На 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Златина , с. Млада Гвардия , с. Белоградец.

На 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Ягнило.

От 27.04.2026 г. до 30.04.2026 г. В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Михалич – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 30.04.2026 г. В периода 14:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Девня – Община Девня и промишлена зона под моста на АМ Хемус, електрозахранени от ТП 24.

На 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: гр. Девня.

На 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Девня - ул. Мелница, ул .Вълшебен извор и промишлена зона под моста, ул. Батак, ул. Бор, ул. Бреза, ул. Пирот, бул.Съединение в кв. Реката, фирма Кристера Агро ЕООД.

На 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Добрина и с. Манастир.

На 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Добрина.

От 27.04.2026 г. до 30.04.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Девня, кв. Повеляново - ул. Рила, ул. Дружба, ул. Балкан, ул. Стадиона, ул. Люляк, ул. Украйна, ул. Добруджа, база Хаварлъка, електрозахранени от ТП 5.