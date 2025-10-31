Ученици от различни училища в морския град участваха в куиз за загадките на Варна. Те показаха знания на въпроси, свързани с малко известни факти от историята на града.Той бе организиран по проект "Ние променяме света!" на Младежки информационен доброволчески център - Варна, който е насочен към младите хора във Варна - ученици и студенти.Учениците показаха завидни знания.Дали обаче и вие ще отговорите на един от въпросите?Един от символите на Варна е кораб с голямо значение в българската военна история. Той участва в най-славното морско сражение, донесло триумф и слава за България.Открийте този кораб и го заснемете, като си направите селфи пред него.Отговорете на следните въпроси:- Кой е този кораб?- Коя държава е неговия производител?- От кого е бил управляван в паметната нощ?- Кои са другите кораби, участвали в българската Военноморска ескадра?- Какво подводно оръжие е използвано от българските моряци по време на сражението?- Каква е неговата по-нататъшна съдба и кои оригинални елементи и части от него са запазени?- Кой известен български поет е служил на него?Куизът, проведен в събота, бе насочен към младите хора във Варна - ученици и студенти. Той се проведе в Народно читалище "Отец Паисий – 1934", като бе организиран от сдружение "Младежки информационен доброволчески център“ по Младежки проекти 2025 г. на Община Варна.Куизът е част от поредица такива, които са практически завършек на придобити от младежите, обхванати по проекта на МИДЦ, теоретичните знания по историята на града, нейното развитие, как младите хора да бъдат по по-полезни на общината, иницииране на креативни идеи за бъдещето на града.Целта на занятията е да стимулира младите хора и да допринесе за обогатяването им със знания най-вече за културно-историческото наследство на Варна.