Благотворителният кулинарен фестивал "Да споделим Никулден“ се проведe в Grand Mall – Варна. Събитието е организирано за тринадесети път от Варненската туристическа камара в партньорство с Община Варна, Българската асоциация за кулинарна култура и събра участници, професионалисти и любители на кулинарното изкуство от цялата страна.Фестивалът предложи богата палитра от рибни специалитети, приготвени от индивидуални участници, отбори от професионалните гимназии, както и от екипи на водещи туристически комплекси и ресторанти. В надпреварата се включиха представители на учебни заведения и туристическия бранш от Варна, Добрич, Бургас, Търговище. Наградата от Община Варна за цялостно представяне бе връчена на Професионалната гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров" – Варна. Награди бяха връчени и в други категории.Празничната атмосфера беше допълнена от музикално-артистична програма. Освен празник за сетивата, инициативата има и силно благотворително послание – средствата от разпродажбата на кулинарните изделия ще бъдат дарени на Сдружението за подкрепа на лица с умствени затруднения.