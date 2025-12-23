Къпещи се в морето пред Варна привличат любопитни погледи. "Браво на хората, каляват се!“, коментират минувачи.Температурата на морската вода обаче е по-висока от тази на въздуха. Вълнение на морето 2-3 бала по северното крайбрежие и в заливите, и 3-4 бала по южното. Температурата на морската вода 10°-12°.От прогнозата за днес на Националния институт по метеорология и хидрология – филиал Варна, става ясно, че през денонощието облачността ще бъде значителна, а видимостта намалена. Съвсем слаби валежи от дъжд ще има над югоизточни райони и Черноморието. Вятърът ще е слаб от изток-североизток, по крайбрежието до умерен от север-североизток.Минимални температури между 1° и 6°, в най-южните части на крайбрежието до 7-8°. Максималните остават почти без промяна- от 4° до 9°.За Варна минимална температура 4°, максимална 9°.