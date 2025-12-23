Къпещи се в морето пред Варна привличат погледи
Температурата на морската вода обаче е по-висока от тази на въздуха. Вълнение на морето 2-3 бала по северното крайбрежие и в заливите, и 3-4 бала по южното. Температурата на морската вода 10°-12°.
От прогнозата за днес на Националния институт по метеорология и хидрология – филиал Варна, става ясно, че през денонощието облачността ще бъде значителна, а видимостта намалена. Съвсем слаби валежи от дъжд ще има над югоизточни райони и Черноморието. Вятърът ще е слаб от изток-североизток, по крайбрежието до умерен от север-североизток.
Минимални температури между 1° и 6°, в най-южните части на крайбрежието до 7-8°. Максималните остават почти без промяна- от 4° до 9°.
За Варна минимална температура 4°, максимална 9°.
Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" ще бъде край антарктическата база на Коледа
08:25
Отиде си автор на над 25 документални филма, посветени на личности и събития от миналото на Варна
21.12
Бивш кмет на Варна: Постоянно чета нападки към управляващите! Погледнете себе си, драги Българи!
21.12
Борисов с призив към ГЕРБ в ОИК-Варна
19:45 / 22.12.2025
Кметът на Варна: Ужасна пътна трагедия!
18:57 / 22.12.2025
Загиналите жени при катастрофата във Варна са на 53 и 80 години, ...
17:11 / 22.12.2025
МВР – Варна с нова информация за тежкия инцидент край Колхозния п...
16:13 / 22.12.2025
567 случая на ОРЗ във Варна за седмица, 16 с усложнения
20:26 / 21.12.2025
