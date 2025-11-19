Сподели close
В понеделник криминалистите на ОДМВР -Варна задържали в ареста 72-годишен варненец, стар познайник на служителите на реда, осъждан.

Срещу възрастния мъж е образувано досъдебно производство за държане на наркотични вещества, с цел разпространение.

Това се случва докато извършителят е в срока на условна присъда за същото престъпление. В дома му са намерени фентанил, чиято приблизителна цена е около 10 000 лева, кокаин, както и големи суми пари в лева и евро.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Четвърто РУ.