Куриозна кражба във Варна – мъж сви кола, приготвена за скрап.В хода на предприети действия, във връзка с образувано досъдебно производство, преди дни криминалисти от Второ РУ са задържали 33-годишен, жител на с. Каменар, рецидивист.Установено е, че криминално проявеният мъж е откраднал лек автомобил, който е бил оставен на платформа, за предаване за скрап. Извършителят е взел колата – чужда собственост и я предал на вторични суровини. Полицаите са го задържали в ареста за срок до 24 часа.