Кръвта вода не става: Крадец бе закопчан от органите на реда, часове след като излязъл от ареста, научи ексклузивноот свои източници.Вчера 23-годишният младеж, родом от Нови пазар, бе задържан за кражба на кабели, с дължина около 60 метра от шахта на мобилен оператор.Престъплението той извършил часове след като напуснал ареста на Първо РУ във Варна.В понеделник бе тикнат на "топло" за срок от до 24 часа, за опит за кражба на 180 метра кабели от Локомотивното депо в морския град.Рецидивистът е стар познайник на полицията, нееднократно установяван като извършител на кражби.