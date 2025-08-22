Сподели close
Кръвта вода не става: Крадец бе закопчан от органите на реда, часове след като излязъл от ареста, научи ексклузивно Varna24.bg от свои източници.

Вчера 23-годишният младеж, родом от Нови пазар, бе задържан за кражба на кабели, с дължина около 60 метра от шахта на мобилен оператор.

Престъплението той извършил часове след като напуснал ареста на Първо РУ във Варна.

В понеделник бе тикнат на "топло" за срок от до 24 часа, за опит за кражба на 180 метра кабели от Локомотивното депо в морския град.

Рецидивистът е стар познайник на полицията, нееднократно установяван като извършител на кражби.