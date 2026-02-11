Куриозен случай на пожар във Варна: Духалка подпали кола и навес
Един от тях е класифициран като злонамерен. Това казаха главен инспектор Антон Ангелов, началник сектор "Превантивна и контролна дейност", и старши инспектор Димитър Райчев, началник група "Оперативен център" в сектор "Пожарогасителна и спасителна дейност" към РДПБЗН - Варна, съобщи БНР.
Подаването на фалшив сигнал подлежи на сериозни санкции - глоба до 10 000 лева по Закона за Националната система за спепни повиквания (112) , а в по-тежки случаи -до 5 години лишаване от свобода и глоба до 25 000 лева по Наказателния кодекс, припомниха те.
Сред по-куриозните случаи, с които са се сблъскали пожарникарите във Варна, са пожар, предизвикан от вентилаторна печка, поставена в купето на автомобил за подгряване.
Огънят унищожава автомобила и навес, като по чудо са спасени два гаража и жилищна сграда. Регистрирани са и инциденти, свързани със зарядни устройства и компоненти на фотоволтаични системи.
