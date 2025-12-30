Куриозни престъпления във Варненско: Апаш краде строго определени марки коли
©
Освен противозаконното отнемане на автомобили, на три пъти в периода от 5 септември до 26 ноември 2022г., подсъдимият младеж извършил и кражба на вещи от превозните средства, като отнел общо три CD-плеъра, навигация, газов пистолет и крик. При извършването на част от деянията подсъдимият е бил все още непълнолетен. Причинените от престъпленията вреди са възстановени.
Районният съд във Варна одобри внесено по делото споразумение с признание на вината, определи отделни наказания за всяко от деянията – противозаконното отнемане на автомобили и кражбата на вещи, като наложи на подсъдимия да търпи най-тежкото от тях – 10 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години. Със споразумението 21-годишният младеж приема да заплати направените по делото разноски за над 3500 лева.
Съдебният акт е окончателен.
Още от категорията
/
Внукът на една от загиналите в катастрофата на Колхозен пазар: Ще се боря делото да се гледа в София
14:11
Внукът на една от жертвите в мелето на Колхозен пазар: Само "Бог да прости загиналите" не стига
08:52
Очевидец на катастрофата във Варна: Искаше да премине на жълто, но в този момент светна червено. Качи се на тротоара и помете всичко
23.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
АПИ: Ограничения по АМ "Хемус" в района на Варна
18:10 / 29.12.2025
Студ на Нова година във Варна, после тотален обрат
19:50 / 28.12.2025
Жълт код за силен вятър във Варна в понеделник
15:42 / 28.12.2025
Магьосник от Варна, предизвикал фурор в социалните мрежи, организ...
09:11 / 28.12.2025
Бурен вятър ни очаква днес, издаден е жълт код за област Варна
08:48 / 28.12.2025
Предупреждение за силен вятър утре във Варна
17:31 / 27.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.