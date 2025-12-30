Районният съд във Варна наложи общо наказание на 21-годишен младеж за противозаконно отнемане на чужди моторни превозни от владението на различни лица, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги ползва, както и за кражба на чужди движими вещи. Отнемането на общо 5 автомобила – два от марка "Фолксваген“ и три от "Опел“, е извършено в условията на продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство и чрез повреждане на прегради за защита на имот, в периода от 4 септември 2022 г. до 21 март 2023 г. в три населени места от Варненска област. При всички случаи превозните средства са били без постоянен надзор, след отнемането също са били изоставени от подсъдимия без надзор, с последвала повреда по някои от тях.Освен противозаконното отнемане на автомобили, на три пъти в периода от 5 септември до 26 ноември 2022г., подсъдимият младеж извършил и кражба на вещи от превозните средства, като отнел общо три CD-плеъра, навигация, газов пистолет и крик. При извършването на част от деянията подсъдимият е бил все още непълнолетен. Причинените от престъпленията вреди са възстановени.Районният съд във Варна одобри внесено по делото споразумение с признание на вината, определи отделни наказания за всяко от деянията – противозаконното отнемане на автомобили и кражбата на вещи, като наложи на подсъдимия да търпи най-тежкото от тях – 10 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години. Със споразумението 21-годишният младеж приема да заплати направените по делото разноски за над 3500 лева.Съдебният акт е окончателен.