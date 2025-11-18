Заместник-кметът по обществен ред и сигурност Илия Коев присъства на традиционния ритуал по обявяване на Деня на курсантското управление и предаване на курсантската курсовка. Церемонията се проведе във Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров“, на нея присъстваха още представители на ръководството на Военноморските сили на Република България, на Асоциацията на възпитаниците на ВМУ и свещеници от Варненска и Великопреславска света митрополия.На специалната церемония на плаца на висшето заведение, ръководният състав на училището символично предаде за ден властта на курсантите - петокурсници. В рамките на днешния ден бъдещите лейтенанти притежават легитимното право да вземат ръководни и управленски решения в отделите и службите във ВВМУ. На мястото на началника на ВВМУ флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов, бе избран курсант-мичман Виктор Ценов. За дубльори на ръководните позиции в Деня на курсантското обучение бяха избрани още близо 20 курсант-мичмани на висшето заведение.В този ден, който се превърна в една добра традиция, на ръководните позиции в училището ще застанат випускниците на ВМУ "Н. Й. Вапцаров“. Задачата е бъдещите командири и началници от видовете въоръжени сили и от военноморските сили да получат възможност да усетят естеството на онази работа, която обикновено остава зад сцената, но на която дължим нашето успешно обучение и представяне. С тези думи началникът на висшето училище флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов се обърна към курсантите, за да предаде управлението на ВМУ за ден и да им пожелае да изпълняват функциите си със самочувствие и отговорност.В този тържествен ден за нас курсантите ще бъде огромна чест да се докоснем до организационните и управленски процеси от първа ръка и да погледнем на нещата от един различен ъгъл. Често в хода на нашето обучение не осъзнаваме колко тежка е отговорността, която носят хората над нас, заяви избраният за началник на училището курсант-мичман Виктор Ценов. По думите му, доверието, което е гласувано върху кадетите е напомняне, какво да очакват в утрешния ден, за важността на решенията които взимат и за отговорностите, с които подхождат към задачите и към хората около тях. Този момент ни дава възможност да погледнем отвъд ежедневните задължения и вярвам, че всеки един от нас ще извлече ценен урок от днешния ден, подчерта мичмън Ценов.В церемонията днес взеха участие курсанти от три партньорски нации - Австрия Полша и Румъния, както и представители от Националния военен университет - партньори в няколко международни програми в областта на ракетното въоръжение.