Курсант-мичман пое за ден управлението на Морско училище
На специалната церемония на плаца на висшето заведение, ръководният състав на училището символично предаде за ден властта на курсантите - петокурсници. В рамките на днешния ден бъдещите лейтенанти притежават легитимното право да вземат ръководни и управленски решения в отделите и службите във ВВМУ. На мястото на началника на ВВМУ флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов, бе избран курсант-мичман Виктор Ценов. За дубльори на ръководните позиции в Деня на курсантското обучение бяха избрани още близо 20 курсант-мичмани на висшето заведение.
В този ден, който се превърна в една добра традиция, на ръководните позиции в училището ще застанат випускниците на ВМУ "Н. Й. Вапцаров“. Задачата е бъдещите командири и началници от видовете въоръжени сили и от военноморските сили да получат възможност да усетят естеството на онази работа, която обикновено остава зад сцената, но на която дължим нашето успешно обучение и представяне. С тези думи началникът на висшето училище флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов се обърна към курсантите, за да предаде управлението на ВМУ за ден и да им пожелае да изпълняват функциите си със самочувствие и отговорност.
В този тържествен ден за нас курсантите ще бъде огромна чест да се докоснем до организационните и управленски процеси от първа ръка и да погледнем на нещата от един различен ъгъл. Често в хода на нашето обучение не осъзнаваме колко тежка е отговорността, която носят хората над нас, заяви избраният за началник на училището курсант-мичман Виктор Ценов. По думите му, доверието, което е гласувано върху кадетите е напомняне, какво да очакват в утрешния ден, за важността на решенията които взимат и за отговорностите, с които подхождат към задачите и към хората около тях. Този момент ни дава възможност да погледнем отвъд ежедневните задължения и вярвам, че всеки един от нас ще извлече ценен урок от днешния ден, подчерта мичмън Ценов.
В церемонията днес взеха участие курсанти от три партньорски нации - Австрия Полша и Румъния, както и представители от Националния военен университет - партньори в няколко международни програми в областта на ракетното въоръжение.
