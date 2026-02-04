Курсант мичман Добромир Недев, курсант мичман Петко Комаров и курсант главен старшина Александър Георгиев от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ участваха в международното обучение "Водене на военни действия от общовойскови офицери в зимни условия“, проведено в Естонската военна академия – гр. Тарту, в периода 23 януари – 2 февруари 2026 г.Това е първото участие на представители на ВВМУ в този престижен международен курс. В обучението участваха курсанти от Полша, Португалия, Румъния, Латвия, Гърция, Хърватия, Словакия и Франция. Задачите бяха ръководени от естонски офицери с международен оперативен опит.Основните акценти от обучението бяха:- оцеляване и действия в екстремни зимни условия;- тактически упражнения (прочистване на траншеи, засада, спане под бивак);- стрелби денем и нощем, с използване на очила за нощно виждане;- затвърждаваща операция, която включва всички тактически упражнения и преход от 30 км на пресечен терен с раници и оръжие.Участниците успешно завършиха курса и получиха сертификати за придобитите знания и умения.Обучението допринесе за повишаване на професионалната подготовка, обмен на опит и създаване на нови международни контакти, утвърждавайки присъствието на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ в международната военна образователна среда.