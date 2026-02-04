Курсанти от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" взеха участие в международно зимно обучение в Естония
Това е първото участие на представители на ВВМУ в този престижен международен курс. В обучението участваха курсанти от Полша, Португалия, Румъния, Латвия, Гърция, Хърватия, Словакия и Франция. Задачите бяха ръководени от естонски офицери с международен оперативен опит.
Основните акценти от обучението бяха:
- оцеляване и действия в екстремни зимни условия;
- тактически упражнения (прочистване на траншеи, засада, спане под бивак);
- стрелби денем и нощем, с използване на очила за нощно виждане;
- затвърждаваща операция, която включва всички тактически упражнения и преход от 30 км на пресечен терен с раници и оръжие.
Участниците успешно завършиха курса и получиха сертификати за придобитите знания и умения.
Обучението допринесе за повишаване на професионалната подготовка, обмен на опит и създаване на нови международни контакти, утвърждавайки присъствието на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ в международната военна образователна среда.
ВУМ-Варна с ярко участие в Националния кулинарен форум "Chef's Secrets – Еволюция на вкуса" 2026
