Стара вражда, примесена с употреба на алкохол е най-вероятната причина довела до скандал в ранните часове – 1.30 часа, в съботния ден. По данни до момента 41-годишен варненец от квартал "Максуда" нанесъл прободни рани на трима негови съседи.Двама от пострадалите са освободени за домашно лечение, а другия наранен мъж е настанен в гръдна хирургия, без опасност за живота.Светкавично отзовалите се на място униформени, са предотвратили по-сериозни последствия, защото насъбралото се множество на инцидента е започнало да ескалира в емоциите си.По случая е образувано досъдебно производство, което се води под наблюдение на прокуратурата, информираха от пресцентъра на МВР във Варна.