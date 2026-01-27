Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Една от емблематичните за Варна къщи в централната част се руши осезаемо. Къщата е била сред най-красивите сгради в морската столица в края на 19 век и се намира на улица "Преслав". Сградата от години е необитаема, а фасадата се руши. Само преди дни огромни късове се стовариха върху паркиран автомобил. Инцидентът като по чудо се размина без жертви.

Чия е била тази къща и каква е нейната история попитахме Християн Облаков, един от най-изявените съвременни изследователи на архитектурното наследство на Варна. 

За Varna24.bg, Облаков разказа:

"Тази къща е построена през 1984 година за бележития български общественик и революционер Иван Драсов, който в този период е живеел във Варна. Това е жилищно-търговска сграда."

В този период улица "Преслав" е била главната търговска улица на Варна. Тук е имало множество банки, магазини, кантори. Партерната част на къщите е била предназначена за търговска дейност, а горната част е била жилищна.

Именно в края на 19 век, Варна изживява пълна трансформация със своя архитектурен облик, на практика се скъсва с миналото, период който е бил свързан с Османска империя, когато градът е имал характерни черти за този тип архитектура.

По онова време, в морската столица започват да работят най-големите имена в архитектурата Фридрих Грюнангер, Антон Новак, Дабко Дабков, Манол Йорданов и т.н - истинска плеада от изключителни архитекти и инженери, които са оставили своя отпечатък в градската среда, между тях има и българи, и чужденци.

За съжаление в наши дни голяма част от емблематичните сгради на Варна са пред разруха, а не са малко и тези, които са изгубени във времето.