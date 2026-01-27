огромни късове се стовариха върху паркиран автомобил. Инцидентът като по чудо се размина без жертви.
Чия е била тази къща и каква е нейната история попитахме Християн Облаков, един от най-изявените съвременни изследователи на архитектурното наследство на Варна.
За Varna24.bg, Облаков разказа:
"Тази къща е построена през 1984 година за бележития български общественик и революционер Иван Драсов, който в този период е живеел във Варна. Това е жилищно-търговска сграда."
В този период улица "Преслав" е била главната търговска улица на Варна. Тук е имало множество банки, магазини, кантори. Партерната част на къщите е била предназначена за търговска дейност, а горната част е била жилищна.
Именно в края на 19 век, Варна изживява пълна трансформация със своя архитектурен облик, на практика се скъсва с миналото, период който е бил свързан с Османска империя, когато градът е имал характерни черти за този тип архитектура.
По онова време, в морската столица започват да работят най-големите имена в архитектурата Фридрих Грюнангер, Антон Новак, Дабко Дабков, Манол Йорданов и т.н - истинска плеада от изключителни архитекти и инженери, които са оставили своя отпечатък в градската среда, между тях има и българи, и чужденци.
За съжаление в наши дни голяма част от емблематичните сгради на Варна са пред разруха, а не са малко и тези, които са изгубени във времето.
Къщата на Иван Драсов се руши. Има ли бъдеще миналото на Варна?
© Varna24.bg
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Последна седмица, в която можем да плащаме в лева
08:19 / 26.01.2026
Героите на "Фанагория": Четири улични кучета спасяват треньора на...
15:14 / 25.01.2026
Кой е най-старият служител в община Варна?
12:01 / 25.01.2026
Авария край Варна оставя много домакинства без вода
11:12 / 25.01.2026
Ето какво става край училище "Елин Пелин" във Варна
14:28 / 24.01.2026
Варненци са предупредени: Избягвайте този район!
09:42 / 24.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.