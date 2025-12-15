Коледната кампания на Драматичен театър "Стоян Бъчваров“ Варна с 11 представления на детския мюзикъл "Приключения опасни със герои сладкогласни“ включва кутия за писма до Дядо Коледа, която е поставена в предверието на Сцена Филиал.Всички деца, посещаващи спектаклите, могат да пуснат писмо с коледните си желания.На 22 декември, след последното за сезона празнично представление, от Театъра ще изтеглят три писма, чиито автори ще получат двойни покани за спектакъла "Сън“ през януари. За деца под 14 години върху плика трябва да бъде изписано и име на родител. Коледният дух ви очаква на сцената на Варненския театър!