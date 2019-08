"Ladies of Jazz“ събират Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Рут Колева във Варна

© Международният музикален фестивал "Варненско лято“ ще покани почитателите на свободната музика този петък, 24 август, в Летния театър за среща с три изключителни български музикални дами от различни поколения. Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Рут Колева ще представят във Варна проекта си "Ladies of Jazz“. Заедно с тях ще бъдат и The Fingertones – Филип Александров - клавишни, Богомил Енчев - ударни, Светослав Неделчев – Козмо - бас, Петко Дреников - китара, Арнау Гарофе – саксофон и Тодор Бакърджиев - тромпет. За Варненския фестивал в проекта ще участва и симфоничен оркестър.



Броени дни преди големия концерт Рут Колева, която е инициатор и двигател на мащабното събитие, споделя: "Специалното на представянето на проекта ни във Варна е, че този път ще имаме с нас симфоничен оркестър с диригент Ганчо Ганчев – за пръв път правим проекта със симфоничен оркестър и ще бъде нещо различно и като музика, и като усещане, и е нещо, което задължително трябва да бъде видяно. Създаването на "Ladies of Jazz“ се случи в средата на миналата година, когато ми хрумна идеята да направим обединение на различните нюанси на женското присъствие в българския джаз, но и да хвърлим един мост между поколенията. Аз съм огромен фен на Камелия Тодорова и на Милица Гладнишка и ми се искаше да имаме повод да бъдем събрани на едно място заедно. И този проект ни събра. Смятам, че стана много разнообразен и много енергичен сам по себе си с нашите прилики и разлики като изпълнители, а и като хора, и това го прави уникален.“



Соул, фънк и джаз ще е стилистичната рамка на концерта, който събира три поколения български изпълнителки на една сцена. Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Рут Колева ще представят своята селекция от ярките пиеси от световната дамска джаз сцена. Ще чуем техния прочит на велики песни на Ella Fitzgerald, Jill Scott, Erykah Badu и други. Авторска музика и български хитове като "Прошепнати мечти“ и "Да е влюбен този свят“ също ще дадат цвят на програмата.



Началото на концерта е 20 ч. в Летния театър.