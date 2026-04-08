Колекцията "Лалетата на Варна" в Университетска ботаническа градина – Екопарк Варна е в своя пиков период на цъфтеж. На централните поляни са експонирани около 35 000 пролетни цветя, от които близо 20 000 луковици лалета, обхващащи над 22 сорта.

Тазгодишната колекция включва разнообразие от градински сортове лалета (Tulipa L.). Сред тях се открояват Tulipa 'Leen van der Mark' – с червени цветове и ясно изразен бял кант, Tulipa 'Orange Cassini' – с интензивно оранжево оцветяване и Tulipa 'Armani' – с наситен тъмночервен до бордо цвят. Сортът Tulipa 'Pretty Princess' допълва палитрата с розови цветове с характерни червеникави щрихи.

Към цветните фигури тази година са включени и теменужки – Viola × wittrockiana и Viola cornuta, които внасят по-голямо цветово разнообразие и по-дълъг декоративен ефект.

Университетска ботаническа градина – Екопарк Варна е отворена за посетители всеки ден, включително през почивните дни, с работно време за месец април от 08:30 до 18:00 часа.