На 21 януари ще се проведе традиционният оперен концерт, на който ежегодно се изявяват лауреатите от Международния музикален конкурс "Art Stars – Звезди на изкуството“ Варна в категория класическо пеене. През юни тази година се проведе десетото издание на конкурса, от който са стартирали кариерата си много български и чуждестранни певци. На младите таланти ще партнират солистите на Държавна опера Варна Димитринка Райчева (сопран), Михаела Берова (мецосопран) и Гео Чобанов (бас). Оркестърът ще дирижира Стефан Бояджиев.Носителят на първа награда във втора възрастова група, Мартин Димитриевски, е бас от Република Северна Македония, завършил НМА "Проф. Панчо Владигеров“ в класа на проф. Иванка Нинова през 2024 г. По време на следването си дебютира на сцените на ДМБЦ "Стефан Македонски“, Опера Бургас и на летния фестивал "Опера на върховете“ на Софийска опера в Белоградчик. На концерта в негово изпълнение публиката ще чуе откъси от "Макбет“ на Верди, "Любовен еликсир“ на Доницети, "Хофманови разкази“ на Офенбах и др.Втора награда и специалната награда на журито във втора възрастова група печели турското сопрано Гюнеш Улучай, възпитаничка на Държавната консерватория към Университета "Хаджеттепе“ в Анкара, която завършва с отличие. Певицата е носителка на редица значими отличия от национални и международни конкурси. Ще я чуем с откъси от "Лучия ди Ламермур“ и "Любовен еликсир“ на Доницети, "Ромео и Жулиета“ на Гуно и др.Тенорът Стоян Буюклиев, удостоен с втора награда в трета възрастова група на конкурса, е хорист на Държавна опера Стара Загора. Участва в множество камерни концерти, пее в мюзикъли и изпълнява главни роли в оперети. В последните два сезона успешно дебютира в "Джани Скики“ на Пучини, изигравайки ролята на Ринучо, ролята на Надир в "Ловци на бисери“ на Бизе и в ролята на Ернесто в "Дон Паскуале“ на Доницети. В негово изпълнение на концерта ще звучат откъси от "Луд гидия“ на П. Хаджиев, "Любовен еликсир“ на Доницети и др.Сред лауреатите със специална награда е тенорът Михаил Вълчев – хорист на Варненската опера, възпитаник на проф. Сребра Михалева и баритона Пламен Димитров, с участия в множество оперни, оперетни и мюзикълни заглавия. Концертната му изява ще включи откъси от "Палячи“ на Леонкавало, "Аида“ на Верди, "Хофманови разкази“ на Офенбах.