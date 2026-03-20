На 4 април 2026 г. от 10:30 ч. Университетска ботаническа градина – Екопарк Варна ще се превърне в сцена на българските традиции, посрещайки посетители на празнично събитие, посветено на Лазаровден.Програмата ще потопи гостите в духа на българския фолклор с автентично лазаруване, представено от "Лазарки" към Народно читалище "Прогрес", кв. Виница. Посетителите ще се насладят на изпълнения на народни танци и музика, както и ще имат възможност сами да станат част от празника чрез отворената сцена "Изпей своята песен".Празничното настроение ще бъде допълнено от тематична викторина с награди, която по забавен начин ще запознае публиката с традициите и символиката на Лазаровден.Събитието предлага и разнообразна съпътстваща програма за малки и големи – работилница за плетене на венци, интерактивен кът с коне и специално обособени фотокътове с фолклорни елементи, които ще създадат незабравими спомени за посетителите.Гостите ще могат да се насладят и на богато фестивално изживяване с обособена зона за храна, предлагаща разнообразие от вкусни предложения, както и бар зона с наливна и крафт бира, подбрани вина и разнообразни напитки.Като част от социалния акцент на събитието ще бъде представен и щанд с ръчно изработени изделия от младежи със специални образователни потребности (СОП), които ще покажат своите творчески умения.Желаещите да се включат в музикалната програма могат да заявят участие предварително чрез съобщение в Messenger или на телефон 0885 451 776.