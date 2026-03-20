Лазаровден оживява в Екопарк Варна
©
Програмата ще потопи гостите в духа на българския фолклор с автентично лазаруване, представено от "Лазарки" към Народно читалище "Прогрес", кв. Виница. Посетителите ще се насладят на изпълнения на народни танци и музика, както и ще имат възможност сами да станат част от празника чрез отворената сцена "Изпей своята песен".
Празничното настроение ще бъде допълнено от тематична викторина с награди, която по забавен начин ще запознае публиката с традициите и символиката на Лазаровден.
Събитието предлага и разнообразна съпътстваща програма за малки и големи – работилница за плетене на венци, интерактивен кът с коне и специално обособени фотокътове с фолклорни елементи, които ще създадат незабравими спомени за посетителите.
Гостите ще могат да се насладят и на богато фестивално изживяване с обособена зона за храна, предлагаща разнообразие от вкусни предложения, както и бар зона с наливна и крафт бира, подбрани вина и разнообразни напитки.
Като част от социалния акцент на събитието ще бъде представен и щанд с ръчно изработени изделия от младежи със специални образователни потребности (СОП), които ще покажат своите творчески умения.
Желаещите да се включат в музикалната програма могат да заявят участие предварително чрез съобщение в Messenger или на телефон 0885 451 776.
/
11:40
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.