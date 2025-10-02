55 години се навършиха от създаването на легендарното формирование "Тихина“, по известно като морските тюлени, командосите, българските рамбовци.Групата за морски специални операции отбелязва своята годишнина. Морските командоси са уникални за Българската армия – те могат да действат на вода, под вода, във въздуха и на сушата.Задачите им включват операции за морска сигурност, борба с тероризма и пиратството, както и прочутите "бординг операции“, които изискват изключителна издръжливост и прецизност.Девизът, който ги обединява: "Винаги, навсякъде – там, където само "Тихина“ може!“.