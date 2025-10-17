ЗАРЕЖДАНЕ...
Легендарното вертолетно формирование във Варна отпразнува юбилей
Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов прие строя на личния състав.
Със своя заповед той връчи грамоти и изказа служебна благодарност на военнослужещите участвали активно в операция по издирване и локализиране на бедстващ в морето кораб и спасяване на екипажа му.
На отличилите се през годината военнослужещи и цивилни служители бяха връчени награди от командира на военното формирование капитан III ранг Атанас Георгиев.
С военен ритуал бяха поднесени венци и цветя на паметника на загиналите при изпълнение на служебния си дълг авиатори от базата.
Условно историята на военноморската авиация на България може да бъде разделена на два периода: първия – от 1917 г. до края на 50-те години, свързван с използването на водосамолети, и вторият – с начало на 14 октомври 1959 г., през който на въоръжение са военноморски вертолети.
През тази година се навършват 66 години от деня, в който със заповед № 0651 на министъра на народната отбрана е сформирана отделна противолодъчна ескадрила в състав от три екипажа. От създаването на ескадрилата до 1978 г. на въоръжение са вертолети Ми-4 и Ми-4М.
В края на 1978 година е утвърден нов щат, включващ две звена Ми-14 и едно звено Ми-4. На 30.01.1979 г. от СССР са пребазирани в "Чайка" първите четири вертолета Ми-14 ПЛ. Започва усвояването на нови видове подготовки и още по-убедително до днешни дни утвърждава авторитета на ескадрилата във Военноморските сили.
В началото на 80-те години е доставен и един вертолет Ка-25Ц, уникален със своите способности за отвъдхоризонтно целеуказване в интерес на ударните ни сили.
Ескадрилата заема полагащото ѝ се място в редиците на Военноморските ни сили и затвърждава авторитета си.
Апогеят в развитието на военноморската ни авиация е в края на 80-те и началото на 90-те години – на въоръжение са единадесет вертолета от трите типа Ми-14 ПЛ, Ми-14 БТ и Ка-25Ц, поддържа се значителен процент на изправна техника и се изпълняват широк кръг от задачи.
На 9 октомври 2011 г. с тържествен ритуал в състава на Военноморските сили и авиобаза "Чайка" е приет първият вертолет AS 565 MB "Panther".
До средата на 2012 година целият летателен и инженерно-технически състав е допуснат до експлоатация на вертолетите "Panther“. След проведено обучение по аварийно – спасителни операции, екипажите на вертолетите са сертифицирани от тренировъчния център на "Eurocopter".
През 2019 г. в състава на авиобазата е приет и вертолет AS 365N3 "Дофин".
От 1 август 2012 г. вертолетите от авиобазата носят денонощно дежурство за участие в операции по търсене и спасяване и оказване на помощ: за спасяване човешки живот на море, на бедстващи кораби, плавателни средства и летателни апарати.
Задачите по време на дежурството включват и оказване на помощ и съдействие на държавната и местна власт, институции и организации при природни бедствия, катастрофи и промишлени аварии на територията на Варненска, Бургаска, Добричка, Шуменска, Русенска, Силистренска, Разградска и Търговищка области.
Морските авиатори усвояват и бордовото артилерийско въоръжение, като провеждат успешни стрелби по морска цел. Напълно са усвоени възможностите за аварийно-спасителни операции, поддръжка на специалните сили, оказване поддръжка на патрулните сили и извършване на медицинска евакуация от плаващи средства на море.
