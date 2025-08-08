"Парижката Света Богородица“ се завръща триумфално на сцената. На 13 август във Варненския летен театър публиката ще се наслади на хитовия спектакъл в майсторската режисура на Петко Бонев, с диригент Страцимир Павлов.Вдъхновен от едноименния роман на Виктор Юго, легендарният френско-канадски мюзикъл е създаден от Рикардо Кочанте и Люк Пламондон. След премиерата си в Париж през 1998 г. продукцията пленява над 12 милиона зрители по света. През своята 20-годишна история мюзикълът има над 11 милиона продадени албума и над 5000 представления в повече от 20 страни.Впечатляващата постановка на Държавна опера Варна обединява театър, музика и танц в изключително шоу със съвременна сценична визия, мултимедия и емоционален заряд, който оставя дълбока следа. Динамичното темпо, разтърсващите вокални изпълнения, модерната хореография и визуалните ефекти ще потопят зрителите в мрачната и поетична атмосфера на средновековен Париж с историята за любов, съдба и политика, развиваща се около емблематичната катедрала Нотр Дам.В главните роли на циганката Есмералда и гърбушкото Квазимодо са мюзикълните звезди Лилия Илиева-Михайлова и Велин Михайлов. Фроло е Драгомир Шопов, Гренгоар – Момчил Караиванов, Феб – БорислаВеженов. Николай Колев е в ролята на Клопен, а Жана Костова е Фльор дьо Лис. Героите оживяват в пищните костюми и сценография на Ася Стоименова и танцуват в хореографията на Станислава Томова. Не пропускайте да се пренесете в средновековен Париж със силно емоционалния спектакъл на Варненската опера на красивата открита сцена в Летния театър.