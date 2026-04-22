Легендарният тенор Пласидо Доминго изнесе грандиозен двучасов концерт във Варна пред погледа на хиляди зрители.

Оперният певец гостува за пръв път в морската столица. Той излезе на сцената заедно с оркестъра на Държавна опера Варна под диригентството на маестро Найден Тодоров. Домигнго пя заедно със солистите Илина Михайлова, Рейналдо Дроз и Валерий Георгиев и Александрина Михайлова.

Програмата бе разделена на две части. В първата публиката се наслади на произведениия от Джузепе Верди, Джакомо Пучини и Жорж Бизе, включително откъси от "Андре Шение“ и "Макбет“. А солистите изпълниха дуети от "Тоска“, "Аида“, "Фауст“ и "Ловци на бисери“.

Втората част предложи по-романтична и разнообразна програма със сарсуела, италиански канцонети, както и откъси от мюзикъли и оперети. Включени бяха произведения на Ленард Бърнстейн – "Уестсайдска история“, и Франц Лехар – "Веселата вдовица“ и "Страната на усмивките“. Публиката ще има възможност да чуе и песен от репертоара на Франк Синатра.

Концертът се организира от Държавна опера Варна съвместно с Община Варна в рамките на юбилейното издание на ММФ Варненско лято и ще се проведе в Дворец на културата и спорта.