Окръжната прокуратура във Варна внесе в съда обвинителен акт срещу 67-годишния А.А., който като медик в Центъра за спешна помощ причинил смъртта на варненец, поради немарливо изпълнение на служебното си задължениеОт държавното обвинение в морския град обясниха, че на 6 януари 2023 година, малко след 21 часа, обвиняемият А.А., докато изпълнява своите професионални задължения като лекар в Центъра за спешна помощ във Варна, бил изпратен на сигнал за мъж в тежко здравословно състояние, намиращ се пред магазин в ж.к. "Виница“. Свидетели забелязали, че мъжът изпил за много кратко време голямо количество алкохол и скоро след това започнал да повръща, като станал и неконтактен. Поради това незабавно подали сигнал на спешния телефон 112.Пристигайки на мястото, лекарят от спешния екип, слязъл от линейката и се приближил до мъжа, за когото се отнасял сигнала. Без да осъществи преглед за изясняване на ситуацията, лекарят заявил на присъстващите свидетели, че потърпевшият е пиян и той не може да направи нищо, за да му помогне. Все пак подканил неадекватния мъж да стане, но след като той не реагирал, А.А. се върнал в линейката и екипът си тръгнал. Според свидетелските показания, престоят на спешния медик на мястото бил около 2-3 минути.Около 21:30 часа, мъжът продължавал да стои на земята, като неадекватното му състояние било възприето от преминаващ наблизо гражданин и отново бил подаден сигнал на спешния телефон 112. Въпреки че имали информация за посещението на обвиняемия А.А., от Центъра за спешна помощ изпратили втори екип. Пристигналите на място медици установили, че мъжът е починал.От назначената съдебно-медицинска експертиза и направените анализи станало ясно, че 42-годишният мъж е починал след отравяне с етилов алкохол. На въпроса дали е било възможно да се предотврати фаталния край, отговаря назначената по делото тройна експертиза. Вещите лица в своето заключение са приели, че смъртта на мъжа има връзка с решението на обвиняемия А.А. да го остави на улицата, с което той не е изпълнил служебните си задължения на лекар в Център за спешна помощ.Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд.