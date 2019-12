© виж галерията 294-ма абсолвенти от Факултета по медицина и 98 от Факултета по дентална медицина в Медицински университет – Варна положиха Хипократовата клетва по време на тържествена церемония по дипломиране. Заедно с българските абсолвенти, дипломите си получиха и млади лекари и лекари по дентална медицина от англоезичната програма на обучение от Германия, Великобритания, Швеция, Австрия, Испания, Гърция, Кипър, Норвегия, Португалия, Люксембург, Турция, Нигерия и Иран.



Под звуците на студентския химн в зала "Конгресна“ на Двореца на културата и спорта абсолвентите и гостите аплодираха академичното ръководство и членовете на академичния съвет на МУ-Варна. 66 са отличниците от двата факултета, които получиха дипломите си от ректора на университета проф. д-р Красимир Иванов. Той се обърна към всички завършващи с думите: "Обръщайки поглед назад, знам пред колко изпитания сте се изправяли, за да стигнете до триумфа на днешния празник. Убеден съм, че всичко, което научихте във факултетите по медицина и дентална медицина, ви е помогнало да се изградите не само като отлични лекари, но и като личности. Дипломата, която ще получите днес, ви дава нови възможности и хоризонти. Използвайте ги! Бъдете пример за следващите поколения, работете и живейте така, че да привличате нови млади хора към лекарската професия. Бъдете ментори, бъдете модел за подражание.“ Поздравителен адрес към абсолвентите от випуск 2019 изпрати президентът на Република България г-н Румен Радев.



Д-р Иван Вълкадинов, завършил медицина с пълно отличие, получи наградата "Златен Хипократ“, парични награди от ректора и от кмета на град Варна Иван Портних и награда за най-високи постижения в областта на науката по време на следването на името на бележития варненски лекар д-р Никола Сираков. Награди от ректора и кмета получи и д-р Борислава Тончева, отличник на випуск 2019 на Факултета по дентална медицина.



Всички отличници получиха парична награда от ректора на университета и грамота "Отличник на Випуск 2019“. Българският лекарски съюз предостави 3 парични награди на завършващи млади лекари, а проф. д-р Красимир Методиев - две едногодишни стипендии за специализация в Университетската болница "Хадасса" в Ерусалим, Израел.



Проф. д-р Златислав Стоянов, проф. д-р Виолета Йотова, проф. д-р Антон Тончев, доц. д-р Мария Димова-Милева бяха избрани за "Любим преподавател на абсолвентите“ на Факултета по медицина, а доц. д-р Радосвета Андреева – на Факултета по дентална медицина.



Председателят на Студентския съвет Божидар Касабов връчи почетни плакети и грамоти за активна студентска дейност през годините на обучение и високи заслуги в изграждането и развитието на съвременния облик на Студентски съвет в МУ-Варна на Динко Николов, Радина Георгиева, Ясен Георгиев, Деница Георгиева, Ясен Петров и Делян Иванов от специалност "Медицина“ и Ивелина Христова, Мирослав Стойков и Георги Христов от специалност "Дентална медицина“. С почетни грамоти бяха отличени Радина Георгиева от специалност "Медицина“ и Надежда Славчева от специалност "Дентална медицина“ за активна дейност в студентския танцов състав, а Хрисимир Тодоров от специалност "Медицина“ - за заслуги към спортната дейност на МУ-Варна.



Музикални поздрави към завършващите студенти бяха изпълненията на СТС "Диана“, талантливите студенти Касандра Варнес, Никола Картелов, Ясен Корабов и сборна формация от студенти, служители и преподаватели на МУ-Варна, които отправиха своето послание към абсолвентите с песента "We are the world".