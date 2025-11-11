Лекарите в клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Св. Марина" с нова високотехнологична апаратура
Невронавигацията е новаторска технология, която е въведена в медицината. Тя дава възможност на неврохирурзите за изключителна прецизност и щадящ и безопасен достъп при пациенти с мозъчни и спинални тумори и съдова патология. Новата неврохирургична операционна маса разполага с абсолютно всички приставки за интервенции при деца и възрастни. Тя позволява на специалитите да извършват цялата гама черепно-мозъчна и спинална хирургия с най-високо качество на лечение, сравнимо с най-модерните клиники по света. Благодарение на C рамото дозата за рентгеново лъчево натоварване върху пациентите се свежда до минимум, а качеството на образа е много високо и позволява на лякаря да извлече възможно най-много информация.
Операционна от бъдещето! Така определи ръководителят на клиниката проф. д-р Явор Енчев възможностите, които дава новата апаратура на високоспециализирания екип неврохирурзи във Варненската университетска болница "Св. Марина“. Повече за предимствата може да гледате във видеото тук
Благодарение на високотехнологичната апаратура Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна утвърждава позицията си като водещ център в страната за цялата гама неврохирургични интервенции. Модерната апаратурата е осигурена от МУ-Варна, като освен за лечение на пациенти, тя ще се използва и при обучението на студенти и специализанти.
