Всеки 2-ри хотел в област Варна, проучи Varna24.bg.

Според данните на Националния статистически институт през юни 2025 г. в област Варна са функционирали 335 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 25.3 хил. стаи и 59.1 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване се увеличава с 1.2%, а на леглата в тях – с 3.1%.

От специализирани сайтове за продажби на недвижими имоти става ясно, че във Варненска област (без община Варна) се продават 32 хотела. 

От хотелите, които се намират само на територията на град Варна и прилежащите му местности, и курортни комплекси, чрез специализиран сайт се предлагат на евентуални купувачи още 102 хотела. 

Специалисти в недвижимите имоти обясняват, че реално всеки хотел се продава. Причината е, че това е бизнес, а не недвижима собственост. Сделка може да се сключи по всяко време, в зависимост от това дали някои има интерес и каква сума е готов да инвестира.