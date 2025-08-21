Всеки 2-ри хотел в област Варна, проучиСпоред данните на Националния статистически институт през юни 2025 г. в област Варна са функционирали 335 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 25.3 хил. стаи и 59.1 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване се увеличава с 1.2%, а на леглата в тях – с 3.1%.От специализирани сайтове за продажби на недвижими имоти става ясно, че във Варненска област (без община Варна) се продават 32 хотела.От хотелите, които се намират само на територията на град Варна и прилежащите му местности, и курортни комплекси, чрез специализиран сайт се предлагат на евентуални купувачи още 102 хотела.Специалисти в недвижимите имоти обясняват, че реално всеки хотел се продава. Причината е, че това е бизнес, а не недвижима собственост. Сделка може да се сключи по всяко време, в зависимост от това дали някои има интерес и каква сума е готов да инвестира.