ЗАРЕЖДАНЕ...
Летен сезон 2025: Продава се всеки 2-ри хотел в област Варна
©
Според данните на Националния статистически институт през юни 2025 г. в област Варна са функционирали 335 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 25.3 хил. стаи и 59.1 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване се увеличава с 1.2%, а на леглата в тях – с 3.1%.
От специализирани сайтове за продажби на недвижими имоти става ясно, че във Варненска област (без община Варна) се продават 32 хотела.
От хотелите, които се намират само на територията на град Варна и прилежащите му местности, и курортни комплекси, чрез специализиран сайт се предлагат на евентуални купувачи още 102 хотела.
Специалисти в недвижимите имоти обясняват, че реално всеки хотел се продава. Причината е, че това е бизнес, а не недвижима собственост. Сделка може да се сключи по всяко време, в зависимост от това дали някои има интерес и каква сума е готов да инвестира.
Още от категорията
/
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват около 100 лв., а пържолите се таксуват на грамаж!
16.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голяма рокада: Смениха шефа на ДАНС във Варна!
13:07 / 20.08.2025
Плажовете по Черноморието опустяха
12:24 / 19.08.2025
Едни цапат, други чистят, но картината във Варна не се променя
09:30 / 17.08.2025
Варненка с предупреждение, което уплаши всички: В този район обик...
14:05 / 16.08.2025
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват...
11:31 / 16.08.2025
Обновяването на плувен комплекс "Приморски" ще е 3 месеца
11:32 / 16.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.