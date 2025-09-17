Летище Варна отчита над 1 400 000 обслужени пътници от началото на годината, което е 17% ръст спрямо 2024 г., съобщи директорът на аеропорта в морската ни столица Димитър Костадинов, съобщи bgtourism.bg.Той посочи, че германският пазар е най-бързоразвиващият. Ръстът достига 60%. Близо половин милион пътници са пътували от и до Германия, а това представлява около една трета от общия трафик. "Връщаме си немските туристи. Това е резултат от нашето сътрудничество с авиокомпаниите Electra Airways и SunExpress, както и от усилията да създадем условия за възстановяването на този поток“, каза Костадинов.Зимният сезон също се очертава като силен. Летище Варна ще предлага 16 редовни дестинации, с 4 повече от миналата година. За първи път след петгодишно прекъсване Варна отново има директна връзка с Италия – полети до Бергамо всеки вторник и събота, обслужвани с Airbus A321neo на Wizz Air с капацитет 230 места. Сред зимните линии остават Франкфурт-Хан, Нюрнберг и Братислава, а новост е и редовната връзка с Франкфурт, изпълнявана от Discover Airlines."Крилата на сезона бяха много силни, а макар че пикът на юли и август е с около 16% по-нисък спрямо 2019 г., тенденцията е възходяща както за лятото, така и за зимата“, коментира директорът.