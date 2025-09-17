ЗАРЕЖДАНЕ...
Летище Варна с добри новини
©
Той посочи, че германският пазар е най-бързоразвиващият. Ръстът достига 60%. Близо половин милион пътници са пътували от и до Германия, а това представлява около една трета от общия трафик. "Връщаме си немските туристи. Това е резултат от нашето сътрудничество с авиокомпаниите Electra Airways и SunExpress, както и от усилията да създадем условия за възстановяването на този поток“, каза Костадинов.
Зимният сезон също се очертава като силен. Летище Варна ще предлага 16 редовни дестинации, с 4 повече от миналата година. За първи път след петгодишно прекъсване Варна отново има директна връзка с Италия – полети до Бергамо всеки вторник и събота, обслужвани с Airbus A321neo на Wizz Air с капацитет 230 места. Сред зимните линии остават Франкфурт-Хан, Нюрнберг и Братислава, а новост е и редовната връзка с Франкфурт, изпълнявана от Discover Airlines.
"Крилата на сезона бяха много силни, а макар че пикът на юли и август е с около 16% по-нисък спрямо 2019 г., тенденцията е възходяща както за лятото, така и за зимата“, коментира директорът.
Още от категорията
/
ПП-ДБ-Варна: Благомир Коцев е задържан, само защото е избран на този пост и ще бъде освободен, когато бъде отстранен
16.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Цигани са нападнали таксиметров шофьор във Варна! Били са неадекв...
21:31 / 16.09.2025
От "Фрапорт" отговориха за готвения протест от служители на летищ...
14:47 / 16.09.2025
Варненска болница стана пионер при новите технологии за лечение н...
16:15 / 16.09.2025
Заметресение край Сливен
09:45 / 15.09.2025
3200 първокласници ще прекрачат училищния праг във Варна днес
08:22 / 15.09.2025
Съпругата на Коцев: Детето ни пита непрекъснато къде е тати. Казв...
21:25 / 14.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.