Летният туристически сезон в региона на Варна ще бъде за поредна година труден заради липсата на полети от редица дестинации в Европа. Това става ясно от данните, които представи днес служебният министър на туризма Ирена Георгиева, по време на работна закуска с чуждестранния дипломатически корпус, съобщи travelnews.

Летище Варна ще посрещне летния сезон на 2026 г. без директни чартъри от Великобритания. Редовните полети също са малко и са само на Wizz Air от Лондон Лутън. Това означава, че курортите около Варна не могат да разчитат на британските туристи, който пазар е един от най-големите за българския туризъм.

От туристическия бранш коментират, че се водят разговори с авиокомпании за евентуално възстановяване на връзките през 2027 г., като се обсъждат и стимули за привличане на нови превозвачи. В същото време летището компенсира отпадането на британските линии с разширяване на програмата към други пазари. Очаква се силен ръст на полетите от Централна и Източна Европа.

Положението и от пазар Германия ще е по-лошо в сравнение с 2025 г. Данните на Министерството на туризма показват, че са заявени 984 полета от различни германски летища до Варна. За сравнение през 2025 г. техният брой е бил 1164 полета. Това означава и по-малко германски туристи по Северното Черноморие. Спад има и от Австрия, като са заявени 173 полета, а през миналата година са осъществени 197.