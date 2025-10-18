ЗАРЕЖДАНЕ...
Летище Варна се похвали, ще има промени през зимата
От 26 октомври 2025 г. влиза в сила летищното разписание със следните маршрути:
Discover Airlines стартира за първи път зимна линия от Варна до Франкфурт (всеки четвъртък и неделя). Като част от групата на Lufthansa, авиокомпанията осигурява удобни връзки до десетки международни дестинации през финансовата столица на Европа.
Wizz Air добавя нови маршрути до Братислава (стартиращ на 15 ноември, с полети във всеки вторник, събота и допълнителни честоти в четвъртък през декември) и до Бергамо, стартирала през септември с огромен успех и интерес, която също е включена в зимното разписание. По този начин, общият брой дестинации на Wizz Air от Летище Варна тази зима е 12, включително Лондон Лутън (5 пъти седмично), Берлин, Дортмунд, Меминген, Нюрнберг, Хамбург, Хан, Айндховен, Брюксел Шарлероа и Тел Авив.
Bulgaria Air продължава с оперирането на ежедневни полети до София, осигуряващи връзки към вътрешни и международни полети в мрежата на националния превозвач.
Austrian Airlines и Turkish Airlines ще предлагат ежедневни полети съответно до Виена и Истанбул, осигурявайки удобни връзки до цял свят. Това е първата зима от 2019 г. насам, в която австрийският авиопревозвач възстановява ежедневните си полети до Варна.
"Новото зимно разписание демонстрира трайния интерес на авиокомпаниите към Варна като целогодишна дестинация. Добавянето на Франкфурт, Братислава и Бергамо подчертава потенциала на пазара и засилва нарастващата роля на българските черноморски летища в свързването на региона с международни дестинации“, коментира Михаел Ройш, главен изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.
