Двама мъже на 25 и 33 години, с досиета в МВР, са задържани в Първо РУ за срок до 24 часа. Причината е, че преди два дни те са извършили грабеж на раница от румънски гражданин, в която е имало лични документи, пари, банкови карти и мобилен телефон.Инцидентът е станал на централна варненска улица, около 20:20 часа, където мъжете са нападнали собственика на чантата и с удар са му отнели вещта.Образуваното досъдебно производство е докладвано на прокуратурата, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.