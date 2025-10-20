Над 600 индивидуални изпълнители и фолклорни състави и хорове от страната и чужбина участваха в ХХVIІ Национален фестивал с международно участие "Листопад на спомените“ 2025, който се проведе в два поредни дни във Варна. Заместник-кметът по социалните дейности Снежана Апостолова бе специален гост на събитието, както и социалният министър Борислав Гуцанов.Фестивалът се провежда с финансовата подкрепа на фонд "Култура“ към Община Варна и се организира съвместно с Областния координационен и Общински съвет на "Съюз на пенсионерите – 2004“ - Варна, Фондация "Листопад на спомените“ и в-к "Пенсионери“.Във фестивала се състезаваха самодейни колективи и индивидуални изпълнители в няколко категории - Групи за автентичен фолклор, Групи за обработен фолклор, Инструментално изкуство и Художествено слово. Те бяха оценявани от 4-членно жури от специалисти в дадените категории с председател Ваня Монева.Излъчени бяха носителите на златен, сребърен и бронзов медал в конкурсната програма, а всички участници получиха специални грамоти от организаторите. Специален акцент в категорията "Художествено слово‘‘ в рамките на фестивала бе отбелязването на 175 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов.Паметта за миналото е основата на индивидуалната и колективната идентичност. Чрез спомени, традиции и история ние разбираме кои сме като личности и като общност, споделят организаторите.Фестивалът "Листопад на спомените“ се провежда под мотото "От миналото, в настоящето, за бъдещето!" и има мисията да представя и популяризира творчески прояви на непрофесионални изпълнители на 55 и повече години в различни жанрове изкуства, да инициира и насърчава приемствеността между поколенията, да съхранява богатството на българския фолклор и спомена за "златната епоха“ на старата градска песен.