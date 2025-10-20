ЗАРЕЖДАНЕ...
"Листопад на спомените" събра над 600 изпълнители във Варна
©
Фестивалът се провежда с финансовата подкрепа на фонд "Култура“ към Община Варна и се организира съвместно с Областния координационен и Общински съвет на "Съюз на пенсионерите – 2004“ - Варна, Фондация "Листопад на спомените“ и в-к "Пенсионери“.
Във фестивала се състезаваха самодейни колективи и индивидуални изпълнители в няколко категории - Групи за автентичен фолклор, Групи за обработен фолклор, Инструментално изкуство и Художествено слово. Те бяха оценявани от 4-членно жури от специалисти в дадените категории с председател Ваня Монева.
Излъчени бяха носителите на златен, сребърен и бронзов медал в конкурсната програма, а всички участници получиха специални грамоти от организаторите. Специален акцент в категорията "Художествено слово‘‘ в рамките на фестивала бе отбелязването на 175 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов.
Паметта за миналото е основата на индивидуалната и колективната идентичност. Чрез спомени, традиции и история ние разбираме кои сме като личности и като общност, споделят организаторите.
Фестивалът "Листопад на спомените“ се провежда под мотото "От миналото, в настоящето, за бъдещето!" и има мисията да представя и популяризира творчески прояви на непрофесионални изпълнители на 55 и повече години в различни жанрове изкуства, да инициира и насърчава приемствеността между поколенията, да съхранява богатството на българския фолклор и спомена за "златната епоха“ на старата градска песен.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Поликлиниката в село Аврен - реновирана, но без лекари
13:06 / 19.10.2025
Ето къде няма да има вода във Варна
10:22 / 19.10.2025
Фестивал на движението и спорта във Варна
10:11 / 19.10.2025
Един район във Варна без ток днес
10:08 / 19.10.2025
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
Летище Варна се похвали, ще има промени през зимата
09:45 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.