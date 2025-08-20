Огромна локва, като мини езеро, затвори половин улица във Варна. Става въпрос за ул. "Петко Каравелов" в близост до кръстовището й с бул. "Сливница". Това е видно от снимка, изпратена от читатели наДъждът е един от най-големите бичове на морския град. Като оксиморон звучи за гостите, но варненци от години се оплакват от това, че шахтите не са почистени и образуват големи водни препятствия.Хората участват в своеобразен "Сървайвър", като хем трябва безопасно да пресекат, хем да бързат да не бъдат опръскани от коли, хем да си пазят крачолите от голямата локва, хем да не цопнат в нея...