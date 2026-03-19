От 9.30 часа до около 17 часа част от абонатите в гр. Аксаково ще останат без водоподаване, информира ВиК-Варна.Хиляди варненци осъмнаха без вода тази сутрин поради възмикнала авария. От 0 часа (полунощ) жителите на ж.к. "Младост" в района на ул."Вяра" са без вода. По аварията се работи усилено, очаква се да бъде отстранена до 12 часа днес.