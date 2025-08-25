"Луда надпревара" отново ще взриви морската столица с Demolition derby и каскади, които можете да видите само в киното - като Колата бомба, летящата стълба, Стънт шоу, Атрактивно каране на мотори, Дрифт-шоу, Чудовищен камион газещ коли.В титаничното шоу с брутални сблъсъци ще участват над 30 собственоръчно модифицирани автомобили в една епична битка, като целта е оцелеят в Театъра на Разрушението"Луда надпревара" ще се проведе на 30 и 31 август, от 16 ч. Място е ул. "Домостроителна" 1 (Нов Домостроителен комбинат)."Луда надпревара" е автомобилно зрелищно шоу със собственоръчно направени автомобили, в което целта е да си последния останал на ход. Събитието е под мотото "Спри агресията по пътищата, стани един от нас“.Ела в една контролирана среда и покажи как можеш да избягваш брутални удари чрез майсторско шофиране. В надпреварата могат да се включат всички, които имат свидетелство за правоуправление и са запознати с правилата и регламент на "Луда надпревара“.В зрелищното шоу можете да видите професионални каскадьори от страната и чужбина как дрифтират, карат на задни гуми, скокове с мотори, огнена бомба, в която автомобил преминава и пламва целия в огън, боулинг с наредени автомобили, които се разхвърчават като кегли и чудовищен джип, който преминава през автомобили като през масло.