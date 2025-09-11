Дизелова мотометачка "Грийн мастър“, собственост на сметопочистващата фирма ЗМБГ, бе пусната пробно вчера по пешеходната част на бул. "Сливница“ и някои съседни улици.Машината се движи с 3 до 5 км/ч при работен режим съобразно качеството на пътната настилка. Предвижда се тя да обслужва представителните градски проостранства -районите около Археологическия музей, общината, Фестивалния комплекс, Ларгото и др.С нея ще се оптимизира работата на сметопочистващата фирма и ще даде възможност усилията на служителите, извършващи ръчно метене, да се насочат по-интензивно към другите части на "Одесос“