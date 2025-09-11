ЗАРЕЖДАНЕ...
Лъскат центъра на Варна с нова, модерна мотометачка
©
Машината се движи с 3 до 5 км/ч при работен режим съобразно качеството на пътната настилка. Предвижда се тя да обслужва представителните градски проостранства -районите около Археологическия музей, общината, Фестивалния комплекс, Ларгото и др.
С нея ще се оптимизира работата на сметопочистващата фирма и ще даде възможност усилията на служителите, извършващи ръчно метене, да се насочат по-интензивно към другите части на "Одесос“
Още по темата
/
Варненци: Такива гледки няма във "Владиславово" и "Аспарухово", където районните кметове са от ГЕРБ
02.09
Стела Николова: Да мълчите вие от ГЕРБ, че ако имахме прокуратура вероятно отдавна можеше да сте на друга държавна издръжка!
29.08
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Адвокат: Малко са тежките ПТП-та, които настъпват, защото човек с...
10:30 / 10.09.2025
Възможни смущения в електрозахранването във "Владислав Варненчик"...
18:27 / 08.09.2025
Над 120 ретро автомобила и Орлин Павлов идват към Варна
17:22 / 08.09.2025
Пожарът на ул. "Девня" е овладян, има поражения по железопътната ...
16:42 / 08.09.2025
Нов пожар във Варна, три екипа са на терен
16:04 / 08.09.2025
Аспарухов мост на близо половин век: Открит е от Тодор Живков
15:48 / 08.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.