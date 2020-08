"Лятно кино в квартала“ ще подари на варненци незабравими мигове под звездите

© От 19 август до 5 септември във Варна се завръща отново един любим на варненци кино формат – "Лятно Кино в Квартала“!



Програмата включва 12 прожекции на 9 европейски ленти и 12 късометражни филма, които ще можете да видите на различни локации в морската ни столица – Ботевата градинка, кв. "Възраждане", кв. "Владиславово", кв. "Аспарухово", кв. "Чайка", кв. "Цветна градина", кв. "Виница", кв. "Бриз".



Финалът на филмовия маратон ще бъде на Южния плаж на 4 и 5 септември, когато организаторите са подготвили и още изненади за изпращане на лятото.



Специално подбраната селекция включва няколко нови български филма – "Завръщане“ на режисьора Ники Илиев, "Доза щастие“ на Яна Титова и Алек Алексиев и последната лента на Стефан Командарев "В кръг“. Освен това ще гледаме френските "Такси 5“, "Ченгето от Белвил“, "Тази, която не съм“, "Без последна спирка“ (Великобритания, Франция), както и италианската "Любовна терапия“, и американският "Невъзможно бягство 2: Хадес“.



Всяка кино вечер започва в 20:30 ч. с прожекция на късометражен филм, подбран от Кинематограф.бг, след което на огромния екран се настанява основната лента за вечерта.



Входът е абсолютно свободен, от посетителите се иска само да си донесат нещо за сядане и да се насладят на неповторимо изживяване под звездите.



Проектът се финансира от Фонд Култура към Община Варна.



Програма "Лятно Кино в Квартала" - Варна - 2020



Дата Място Заглавие - 21:00 Късометражен - 20:30



19.08.2020 Ботевата градинка "Доза щастие" - България Кокомпоти



20.08.2020 кв.Владиславово "Такси 5" - Франция Багаж



21.08.2020 кв.Възраждане "Ченгето от Белвил" - Франция 100% настроение



22.08.2020 кв.Чайка "Тази, която не съм" - Франция Пеперуда и мишка



23.08.2020 кв.Аспарухово "Невъзможно бягство 2:Хадес" - САЩ The Pear/Крушата



26.08.2020 кв.Цветен квартал "Без последна спирка" - Великобритания, Франция Иван



27.08.2020 кв.Виница "Такси 5" - Франция Ботев е идиот



28.08.2020 кв.Бриз "Любовна терапия" - Италия Love With Occasional Showers/Любов с превалявания



29.08.2020 кв.Аспарухово "Ченгето от Белвил" - Франция Practical Dreams



30.08.2020 кв.Чайка "Завръщане" - България Pizza Verdi



04.09.2020 Лятно Кино на Плажа - Южен плаж "Доза щастие" - България The Employment



05.09.2020 Лятно Кино на Плажа - Южен плаж "В кръг" - България Happy Sushi