Един от най-изявените учители във Варна отпразнува рожден ден. По повод 80-годишният юбилей на Мария Ябанджиева – любима учителка по немски език на много поколения, целият колектив на Частна търговска гимназия, много учители и ученици от Първа езикова гимназия, където тя е оставила следи, й благодарим за светлината, търпението и вярата в новите поколения.Тя не е просто учител по немски език. Тя е сродна душа по пътя на израстването - мярка за отдаденост на учителската професия. За нас тя е човек, който не само преподава знание, а съпровожда души. Човек, който вижда в младите не резултат, а процес - крехък, търсещ, понякога колеблив, но винаги достоен за подкрепа, пишат в писмо догрупа преподаватели и и възпитаници.В нейно присъствие ученето става пътуване, а езикът е мост между светове, култури и вътрешни хоризонти. Тя умее да бъде опора, без да натежава, вдъхновение - без показност, пример за много млади колеги без да го налага.Честит празник, Мария! Бъдете здрава! Успешен и светъл юбилей! Очакваме Ви отново на срещи с ученици при нас!, пишат от ЧТГ-Варна.