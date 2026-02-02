Любима учителка на стотици варненци отпразнува юбилей
Тя не е просто учител по немски език. Тя е сродна душа по пътя на израстването - мярка за отдаденост на учителската професия. За нас тя е човек, който не само преподава знание, а съпровожда души. Човек, който вижда в младите не резултат, а процес - крехък, търсещ, понякога колеблив, но винаги достоен за подкрепа, пишат в писмо до Varna24.bg група преподаватели и и възпитаници.
В нейно присъствие ученето става пътуване, а езикът е мост между светове, култури и вътрешни хоризонти. Тя умее да бъде опора, без да натежава, вдъхновение - без показност, пример за много млади колеги без да го налага.
Честит празник, Мария! Бъдете здрава! Успешен и светъл юбилей! Очакваме Ви отново на срещи с ученици при нас!, пишат от ЧТГ-Варна.
