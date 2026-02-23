Един от любимците на малките варненчета празнува рожден ден днес, съобщиха от Държавния куклен театър – Варна.Честит да е рожденикът ни днес, талантливият актьор и скъп колега Даниел Добрев! Здрав да си, Дидо, и щастлив да си с цялото богатство, което имаш - талант, любов, приятели, сцената, музиката, публиката, която те аплодира! Прекрасен да е денят ти днес - от приятелите и колегите в Държавен куклен театър – Варна, пишат от там.Даниел Добрев участва в мюзикълите “Аладин" , “Цар Лъв" , “Красавицата и звяра“, “Дух" и др. От 2020 г. преподава в Детска театрална академия “Питър Пан".