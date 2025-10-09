ЗАРЕЖДАНЕ...
Любо Ганев: Община Варна ни отпусна 420 000 лева за Европейското по волейбол
Първоначално България, която е съдомакин на континенталният шампионат заедно с Италия, Румъния и Финландия, трябваше да домакинства в "Двореца на културата и спорта" във Варна, но днес стана ясно, че България ще приеме своята част от мачовете в груповата фаза в София.
Главната причина за смяната на градовете е, че "Арена София" е с осезаемо по-голям капацитет от "ДКС" във Варна и повече фенове ще могат да посетят мачовете.
"Ние бяхме заявили Варна още преди една година, когато кандидатствахме. Не само това, общинският съвет във Варна гласува една много голяма сума, която е 420 000 лева, която е в подкрепа за организирането на това Европейско първенство. Но след успеха ни на Световното първенство от самата Европейска конфедерация ни казаха "Любо, вие трябва да използвате момента и да направите нещо сега. Това на практика ще бъде първият домакински мач, който ще имате след като сте станали световни вицешампиони", заяви Ганев пред колегите от "Спортал".
