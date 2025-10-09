взетото решение на Столичен общински съвет София да отпусне 500 000 лева за домакинство на ЕВРОВОЛЕЙ 2026.
"Очакваме да получим и писмено решение от Министерството на спорта и Национална спортна база, че зала "Арена 8888" е свободна по време на форума догодина", започна легендата на родния волейбол.
"Във вторник 14-и ще се вземе крайното решение на заседание на Управителния съвет на БФ Волейбол", разкри той.
"Независимо в кой град ще се проведе форума, ние не трябва да се делим – нито в националния отбор, нито като граждани.
Имам уверението, че много българи ще се върнат в България да гледат ЕВРОВОЛЕЙ 2026", сподели още Ганев пред нашата медия, след което коментира мащаба на двете зали - Двореца на културата и спорта във Варна и "Арена 8888" в София.
"7500 човека е разликата между двете зали. Това е единственото, заради което го променяме. Повече хора трябва да имат шанс да гледат за първи път на живо новини световни вицешампиони.
От ЦЕВ също ни казаха да го направим в голяма зала.
Ние сме длъжни да подсигурим повече възможност за публиката. Те са нашият 7-и играч. Те винаги са били", категоричен бе той.
"Ще се постараем всяка година да имаме едно голямо домакинство. В Италия и Полша винаги общините се състезават коя да организира, а е радващо, че и в България се случва това вече.
Искам да благодаря още веднъж на Община Варна.
Имаме запитвания дори от Бургас, Русе и Пловдив също.Това е нещо страхотно", завърши президентът на БФ Волейбол.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.