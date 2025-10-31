От 1 ноември в Археологическия музей (в коридора на втория етаж пред зала "Север“) ще бъдат подредени паната с документалния комикс "Битката при Варна. Битка на народите през 1444 г.“.Настоящата изложба е свързана с годишнината от паметната битка, от която на 10 ноември се навършват 581 години. Комиксът е представен на 12 пана.На 4 ноември от 16.00 до 17.00 часа сценаристът Елена Владова и художникът Николай Русев ще представят комикса, както и печатното издание.Комиксът за Битката при Варна беше представен за първи път като изложба през юли в галерията на читалище "Просвета 1927“ в кв. "Аспарухово“.