Мъжете или жените са по-дейни в сърфирането в интернет? Този въпрос често е тема на много спекулации, но данните на статистиката са категорични. От информация на Териториалното статистическо бюро – Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна“ на НСИ става ясно, че силния пол отделя повече време в глобалната мрежа.Резултатите от проведеното през 2025 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 96.2% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет в домовете си, което е с 4.4 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Областта е на второ място в страната по този показател. Първа е област София (столица) с 98.7%, при 92.8% средна стойност за страната. За периода 2016 - 2025 г. се наблюдава ръст от 22.4 процентни пункта на относителния дял на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа.През 2025 г. 95.3% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Варна използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място, като мъжете са по-активни в сравнение с жените - съответно 96.0 и 94.6%. В сравнение с предходната година е регистриран ръст от 9.0 процентни пункта в регулярното използване на интернет.При относителния дял на лицата в област Варна на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет област Варна е на първо място в страната, заедно с област София (столица), при средна стойност за страната 86.5%.Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Варна по образование - докато 99.4% от лицата с висше образование сърфират редовно в глобалната мрежа, то 77.9% от лицата с основно и по-ниско образование използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Редовно използващите интернет лица със средно образование са 97.0%.През 2025 г. 40.1% от лицата в област Варна използват глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции. Областта изпреварва с 4.2 процентни пункта средната стойност за страната, която е 35.9% и заема 5-то място сред 28-те области. Най-значителен е делът на лицата, използвали онлайн услугите на административните органи и публичните институции в област Видин - 57.8%, а най-нисък в област Монтана - 5.6%.През 2025 г. 58.7%2 от лицата в област Варна пазаруват онлайн за лични цели, което е със 7.5 процентни пункта повече в сравнение със средната стойност за страната (51.2%). Областта е на 5-то място в страната по този показател. Най-много са пазарувалите в интернет в област София (столица) - 85.8%, а най-малко - в област Монтана (27.9%).