Любопитно: Ето колко ученици са станали учители в училището, което са завършили във Варненско
Младите новоназначени учители от цялата област Варна ще бъдат поздравени лично от началника на РУО – Варна д-р Ирена Радева и от областния управител Андрияна Андреева. Екип на Центъра за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплект – Варна ще представи документален филм, с участието на няколко от младите учители, постъпили за първи път на работа в учебни заведения. В тържествената среща участие ще вземат и директори на образователни институции, където са назначени младите педагози.
179 са новоназначените педагогически специалисти без опит, от които: 15 са бивши ученици на образователната институция, където са започнали работа; 10 от тях са деца на учители, т.е. потомствени педагози.
