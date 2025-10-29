В навечерието на Деня на народните будители, на 30 октомври 2025г., от 14:00 часа, в актовата зала на ПГСАГ "Васил Левски“ във Варна, ще се проведе тържествена среща с педагогическите специалисти, постъпили за първи път на педагогическа длъжност през учебната 2025/2026 година. Церемонията се организира за трета поредна година.Младите новоназначени учители от цялата област Варна ще бъдат поздравени лично от началника на РУО – Варна д-р Ирена Радева и от областния управител Андрияна Андреева. Екип на Центъра за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплект – Варна ще представи документален филм, с участието на няколко от младите учители, постъпили за първи път на работа в учебни заведения. В тържествената среща участие ще вземат и директори на образователни институции, където са назначени младите педагози.179 са новоназначените педагогически специалисти без опит, от които: 15 са бивши ученици на образователната институция, където са започнали работа; 10 от тях са деца на учители, т.е. потомствени педагози.