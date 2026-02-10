"Любовни платове върху стъкло" представя Доника Кирова във Варна
Стъклописите са изпълнени с бои, тънкописци и контури за стъкло чрез топлинна обработка (изпичане) или естествено съхнене.
По-голямата част от тях са реплика на композициите от изложбата Amor textilia (Любовни платове), показана през 2023 г.
Затова и наименованието на експозицията е трансформирано в Amor / Textilia / Vitrum. Творбите представят фигурални композиции, интерпретирани с различна живописна техника.
Платовете с различни десени са своеобразни лирически герои – действащи лица, обгръщащи телата на любовници. Това не са конвенционални витражи със светлинен фон, а картини в рамки върху подложки от картон в светли цветове.
Релефът от контура и полупрозрачните цветни нюанси напомнят шприцовани глазури и желатинови покрития – асоциативна препратка към сладостната и чувствената страна на любовта.
Внушението е за пъстра експлозия от емоции – калейдоскоп от човешки преживявания – Amor / Textilia / Vitrum.
Доника Кирова е завършила Националната художествена академия в София, специалност Живопис при проф. Андрей Даниел.
Работи в областта на живописта, рисунката, фигуралната композиция, натюрморта и арт инсталацията. Определя стила си като ироничен романтизъм или романтичен иронизъм.
От 2008 г. е доктор по Изкуствознание и изобразителни изкуства, а през 2014 г. завършва и Архитектура във ВСУ "Черноризец Храбър“.
Художничката има 21 самостоятелни изложби и участие в множество международни и национални проекти, съвместни изложби, кураторски проекти и пленери.
Нейни творби са собственост на частни колекции в Германия, Италия, Испания, Швейцария, Канада, Кипър, Русия и България.
През 2005 г. е отличена като Автор на годината от галерия Буларт. Има две издадени книги със собствени стихове и илюстрации.
Доника Кирова живее и работи във Варна. Понастоящем е преподавател във ВСУ "Черноризец Храбър“ по специалностите Дизайн и Архитектура.
