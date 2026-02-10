Изложбата “Любовни платове върху стъкло" на Доника Кирова ще бъде открита на 13 февруари 2026 г. от 17:00 ч., в арт галерия 12 в сградата на Областната администрация (2 етаж) на ул. "Преслав“ 26. Ще бъдат подредени 15 творби – кавалетни формати, живопис върху стъкло.Стъклописите са изпълнени с бои, тънкописци и контури за стъкло чрез топлинна обработка (изпичане) или естествено съхнене.По-голямата част от тях са реплика на композициите от изложбата Amor textilia (Любовни платове), показана през 2023 г.Затова и наименованието на експозицията е трансформирано в Amor / Textilia / Vitrum. Творбите представят фигурални композиции, интерпретирани с различна живописна техника.Платовете с различни десени са своеобразни лирически герои – действащи лица, обгръщащи телата на любовници. Това не са конвенционални витражи със светлинен фон, а картини в рамки върху подложки от картон в светли цветове.Релефът от контура и полупрозрачните цветни нюанси напомнят шприцовани глазури и желатинови покрития – асоциативна препратка към сладостната и чувствената страна на любовта.Внушението е за пъстра експлозия от емоции – калейдоскоп от човешки преживявания – Amor / Textilia / Vitrum.Доника Кирова е завършила Националната художествена академия в София, специалност Живопис при проф. Андрей Даниел.Работи в областта на живописта, рисунката, фигуралната композиция, натюрморта и арт инсталацията. Определя стила си като ироничен романтизъм или романтичен иронизъм.От 2008 г. е доктор по Изкуствознание и изобразителни изкуства, а през 2014 г. завършва и Архитектура във ВСУ "Черноризец Храбър“.Художничката има 21 самостоятелни изложби и участие в множество международни и национални проекти, съвместни изложби, кураторски проекти и пленери.Нейни творби са собственост на частни колекции в Германия, Италия, Испания, Швейцария, Канада, Кипър, Русия и България.През 2005 г. е отличена като Автор на годината от галерия Буларт. Има две издадени книги със собствени стихове и илюстрации.Доника Кирова живее и работи във Варна. Понастоящем е преподавател във ВСУ "Черноризец Храбър“ по специалностите Дизайн и Архитектура.