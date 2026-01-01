МБАЛ "Света Анна - Варна": Момченце е първото бебе, което изплака в новогодишната нощ
Старата - 2025 г, Родилното отделение на МБАЛ "Света Анна - Варна" изпрати с малко здраво момиченце, 3,720 кг, 53 см, родено в 15,21 ч. Раждането е осъществено от екип, ръководен от д-р Илко Господинов.
Новогодишната нощ премина относително спокойно в Спешното отделение на МБАЛ "Света Анна - Варна" - без тежко пострадали.
В навечерието на празника - сутринта на 31 декември 2025 г, е оказана специализирана помощ на 13-годишно дете с пострадал пръст от употреба на пиратки.
